Ståle Solbakken savner effektivitet efter Brøndby-remis

FCK-træneren mener, at FCK og Brøndby spillede en god kamp. Han mener, at FCK var ramt efter Apoel-kampen.

Ståle Solbakken var okay tilfreds, da han efter FC Københavns 1-1-kamp søndag ude mod Brøndby evaluerede sit holds indsats i topkampen.

- Før kampen havde jeg håbet, at vi ville levere en god kamp.

- Det har været en fysisk og mentalt hård uge med mange følelser og en enorm udladning onsdag. Så er det ikke det nemmeste at komme hertil.

- Vi vidste, at det ville blive hårdt. Vi spillede en god kamp, og Brøndby spillede en god kamp. Det var to gode hold, og det var et meget intenst opgør, siger Ståle Solbakken.

FCK kom onsdag videre til Champions League-gruppespillet med en 1-1-kamp ude mod Apoel FC på Cypern.

Den norske træner har én anke i forhold til sit eget hold, og den gælder både kampen mod Brøndby og de foregående kampe, blandt andet 1-1-kampen mod AaB i Telia Parken.

- Vi har et problem i dag, og det er effektivitet. Vi skabte seks store chancer i hver kamp mod Apoel, og vi scorede et mål i hver kamp.

- Vi skabte syv i dag og scorede et mål. Mod AaB skabte vi syv-otte og scorede et mål.

- Det er vores akilleshæl i øjeblikket, at vi ikke kan score. Vi havde muligheden for at score til 2-0 i dag, og så havde kampen været overstået, siger Ståle Solbakken.

FCK har lige som Brøndby 15 point for syv kampe i Superligaen. Brøndby topper i kraft af en bedre målscore end mestrene.