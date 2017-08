Ståle Solbakken om FCK: Håbede vi var længere fremme

FCK møder op i Telia Parken med et 0-1-nederlag fra første opgør mod Vardar fra Makedonien, og det er et FCK-hold, der slet ikke er på det niveau, som cheftræner Ståle Solbakken havde håbet.

FC København har kniven for struben, når det onsdag går løs i tredje kvalifikationsrunde til gruppespillet i Champions League.

- Vi er ikke så langt fremme, som vi håbede. William (Kvist, red.) og jeg havde en samtale på træningslejren om, at de første to-tre måneder bliver rigtig vanskelige.

- Det har ikke kun noget at gøre med, at vi har mistet mange spillere, siger Ståle Solbakken.

FCK har indledt sæsonen med to sejre, to uafgjorte opgør og to nederlag.

Senest blev det 0-0 hjemme mod Hobro i Alka Superligaen, og det opgør fulgte efter nederlaget ude til Vardar.

- Jeg havde håbet, at vi var lidt længere, men samtidig er vi meget klar over, hvor vi er.

- Vi arbejder stenhårdt, og vi lever stadig i Europa. Vi har heller ikke tabt i Superligaen, men det har været med for meget hiv og sving, siger Ståle Solbakken.

Han erkender, at der har manglet en del i holdets præstationer på det seneste.

- Vi havde en god første kamp mod Zilina, men tager vi hjemmekampene mod AaB og Hobro, så havde vi omkring 50 okay minutter mod AaB, og vi havde sikkert ikke mere end 15-20 gode minutter mod Hobro, siger Solbakken.

Forsvarsspillerne Erik Johansson er dog optimistisk før onsdagens opgør.

- Vi plejer jo ikke at være bagud i internationale kampe. Gør vi det lige så godt defensivt og lader være med at smide bolden væk for nemt, som vi gjorde dernede, så tror jeg, vi har en god chance, siger Johansson.

Han mener, at stemningen stadig er god i FCK trods den haltende sæsonindledning.

- Humøret er godt. Ingen problemer der. Selvfølgelig vil alle vinde alle kampe. Sådan skal det være, men når det ikke kører 100 procent, så er det bare at arbejde hårdt, siger forsvarsspilleren.

Vinderen af opgøret er sikker på at ende i enten Europa League- eller Champions League-gruppespillet, hvor der efter tredje kvalifikationsrunde følger to playoff-kampe.

Taberen har stadig mulighed for at kvalificere sig til Europa League.

Opgøret mellem FCK og Vardar spilles onsdag klokken 20.