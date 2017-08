Ståle Solbakken er skuffet over tvivlsom scoring

Dermed står FCK blot noteret for seks point efter fem spillerunder, og holdet har endnu ikke formået at vinde på eget græs i Superligaen i denne sæson.

Horsens bragte sig i lørdagens kamp foran efter en halv times spil i forbindelse med et hjørnespark, men ifølge Ståle Solbakken burde der have været fløjtet for offside på gæsternes angriber, Kjartan Finnbogason.

- For mig virkede det som om, at der var soleklart offside på Horsens' mål. Men Horsens er gode på standardsituationer, og det viste de også i dag, hvor det kunne have gået helt galt for os, siger Solbakken.

- Vi er i en svær modgangsperiode, hvor vi kæmper med vores eget spil, som i perioder af kampen var okay og i andre perioder ikke. Vi kæmper hårdt med at få marginalerne over på vores side.

Solbakken erkender, at FCK fortsat ikke er på det forventede niveau, og at holdet forsat kæmper med flere forskellige ting.

- Der var fremgang i perioder, men det var ikke nok til, at vi blev komfortable og trygge, som vi gerne vil være. Flere af spilleren vil blive stærkere, men vi er ikke der, hvor vi gerne vil være.

- Vi kæmper med flere forskellige ting. Nogle kæmper med fysikken og andre med, at de aldrig har tabt en fodboldkamp for FCK, så de kæmper med at spille i modgang.

FC København skal allerede på tirsdag i aktion igen, når truppen møder Qarabag fra Aserbajdsjan i kvalifikationen til Champions League.