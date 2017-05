Ståle Solbakken: Jores Okore taler med dansk klub

FC Københavns forsvarsspiller Jores Okore har meldt ud, at han ønsker at forlade klubben til sommer.

- Vi blev enige om det for 14 dage siden, og der er en dansk klub, som har ringet til mig, og den klub har fået lov til at tale med Jores, siger Solbakken.

- Jores er nu en gang hentet til klubben, uden der er betalt en stor overgangssum, og det var en kalkuleret risiko, som begge parter tog, og det har ikke fungeret, som det skal.

- Jeg er 100 procent sikker på, at han er væk, før næste sæson går i gang, siger Solbakken.

24-årige Okore har blot fået otte kampe i Alka Superligaen, men Ståle Solbakken vil ikke sige, at han er skuffet over Okores niveau.

- Jeg har ikke været skuffet, men han kom til FCK, efter han havde været væk fra fodbold i noget tid på grund af skader. Han har spillet nogle kampe, som er gået godt, mens nogle er gået mindre godt.

- Jores skal have 20-25 kampe i træk, og det mener både han og jeg, at han skal bruge for at komme tilbage på sit gamle niveau. Men det kan jeg ikke give ham i FCK.

- Jeg driver ikke en socialforening, men betales for at vinde fodboldkampe og vinde trofæer, og jeg har haft to midtstoppere (Mathias "Zanka" Jørgensen og Erik Johansson, red.), som måske har været det bedste stopperpar i dansk fodbolds historie, siger manageren.

FC København har allerede sikret sig en ny midterforsvarer frem mod næste sæson, da tjekkiske Michael Lüftner hentes til klubben fra Slavia Prag.

Ståle Solbakken har derfor ingen planer om at hente flere forstærkninger til pladsen trods afskeden med Jores Okore.

- Vi har allerede hentet en midtstopper, vi har Erik Johansson, Nicolai Boilesen kan spille i midterforsvaret, og vi har også Mikael Antonsson, så vi har de fire, vi skal bruge, siger Solbakken.

Ståle Solbakken understreger, at FCK endnu ikke er enige med den danske klub om en pris på Okore.