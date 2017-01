Sprogofficer Nøddesbo forstår svensk kritik af Toft-sag

Rutinerede Jesper Nøddesbo blev sendt frem i frontlinjen, da den danske delegation skulle indhente de nødvendige underskrifter fra modstanderne for at få lov til at bruge René Toft ved håndbold-VM.

Svensk Kanal 5's håndboldekspert Per Johansson kalder eksempelvis Nøddesbo og Gudmundur Gudmundssons opfordring til fairplay for "usmagelig" i et interview med Aftonbladet.

Og den danske stregspiller og deltidsdiplomat har forståelse for kritikken.

- Jeg kan godt se det fra deres synspunkt, men mon ikke de havde gjort det samme, hvis de havde stået i sådan en situation?

- Når man kender alle sagens akter, burde det have været overflødigt at skulle gå ud og bede om hjælp. Men det var det, IHF bestemte sig for, og så måtte vi jo gøre det, siger Jesper Nøddesbo.

Per Johansson, som tidligere stod i spidsen for det svenske damelandshold, finder det urimeligt, at Gudmundsson og Nøddesbo opfordrer til fairplay, når det er danskerne selv, der har brudt reglerne i forhold til Tofts albueskinne.

Nøddesbo mener dog, at kritikken i stedet skal rettes mod IHF.

- Selvfølgelig kan jeg forstå, at svenskerne er trætte af det. Det er ikke rart for dem, at de skal beslutte, om en modstander må spille.

- Hvis der skal gives en dispensation, så bør det være IHF, der skal træffe afgørelsen, siger Jesper Nøddesbo.

Han nedtoner sin egen rolle som diplomat i den vellykkede kamp for at overbevise modstanderne om, at Toft skulle have lov til at spille med sin ulovlige albueskinne.

- Jeg vil nødig kalde mig diplomat. Jeg var med for at sikre, at der ikke var nogen sproglige komplikationer. Det var sådan set det eneste, der var i det.

- Jeg tilbød selv at tage med, fordi jeg kender en af lægerne, som er vores klublæge i Spanien.

- Jeg var klar over, at deres engelskkundskaber ikke er så gode, så jeg ville gerne være der for at kunne oversætte, siger Jesper Nøddesbo.