Sprinterkongen Kittel er utrøstelig efter Tour-exit

Den tyske supersprinter Marcel Kittel er dybt skuffet over, at han onsdag måtte udgå af Tour de France som følge af et styrt på den hårde 17. etape.

Det skriver han i et indlæg på sin hjemmeside.

- Jeg er utrøstelig over, at jeg ikke kan sikre den grønne trøje og få mulighed for at køre om sejren i Paris, lyder det fra Kittel.