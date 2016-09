Caroline Wozniacki spiller tirsdag kvartfinale i US Open mod Anastasija Sevastova. Foto: Scanpix/Andy Lyons

Send til din ven. X Artiklen: Sportspsykolog: Wozniacki bør have fuld tennisfokus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sportspsykolog: Wozniacki bør have fuld tennisfokus

Erik Østenkjær mener, at Caroline Wozniacki skal have al fokus rettet mod tennis for at fastholde momentum.

Sport - 05. september 2016 kl. 14:20 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Caroline Wozniacki tog hul på US Open for en uge siden, befandt tennisspilleren sig i karrierens måske dybeste krise med en placering på verdensranglisten som nummer 74. Siden har hun vundet fire kampe på stribe, blandt andet over to top-ti-spillere, og derved banet sig vej til kvartfinalerne i grand slam-turneringen i New York.

Sportspsykolog Erik Østenkjær har oplevet en forvandling med Wozniacki de seneste dage, men hun bør i højere grad have fuld fokus på tenniskarrieren og ikke glamouren udenfor, hvis hun vil fastholde sit nuværende niveau, vurderer han. - Skal det holde i længden, skal hun beslutte, at tennis skal have al fokus og så vente med den røde løber og alt det andet til efter karrieren. Ellers mister hun momentum igen. - Hun har i hvert fald tre gode tennisår endnu. Hun skal nok skabe en karriere efter tennis, siger Erik Østenkjær. Caroline Wozniacki har været ramt af skader i den første del af 2016, og hun har haft svært ved at præstere resultater, efter hun kom tilbage. Det ene nederlag efter det andet har tilsyneladende fået selvtilliden til at sive ud af hende, men det fornemme comeback i US Opens anden runde, hvor 0-4 i første sæt blev vendt til sejr i to sæt mod verdens nummer ti, Svetlana Kuznetsova, har givet et boost på den konto. - Man ser ofte med dansk mentalitet, at man kan rejse sig, når det pludselig går godt, men fra begyndelsen er man ikke tændt nok. Wozniacki har ofte mistet for meget i starten, når hun ikke har været tændt og aggressiv nok. Så bliver hun nemt defensiv. - Det er hendes tennisstil, men det er også en mentalitet. Hun er typen, der behøver et wake up-call. Evnerne og talentet har hun jo stadigvæk, og erfaring har hun kun fået mere af, siger Østenkjær. Tirsdag spiller Caroline Wozniacki kvartfinale i US Open mod letten Anastasija Sevastova. To gange tidligere i karrieren er danskeren nået frem til finalen i turneringen. Begge gange tabte hun.