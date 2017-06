Sportsminister afviser anklager om dopet russisk VM-hold

Anklagerne fejes af banen af Vitaly Mutko, der er Ruslands vicepremierminister samt præsident for Det Russiske Fodboldforbund. Indtil sidste år var han også Ruslands sportsminister.

- Det er ren nonsens. Der har aldrig været problemer med doping i vores fodbold. Vores hold bliver testet hele tiden. Der bliver testet efter hver eneste kamp, siger Mutko til det russiske nyhedsbureau Tass.

Ifølge Mail on Sunday er Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, i færd med at undersøge samtlige 23 spillere fra Ruslands VM-trup, men det er ikke sandt, meddeler Fifa ligeledes via Tass.

Samtlige test af russiske spillere ved VM i 2014 har vist sig negative, og det er også gældende for den igangværende Confederations Cup, der er en generalprøve for VM i Rusland næste sommer. Det understreger Fifa.

- Både resultaterne af de uanmeldte test og test efter kampene har hidtil været negative.

- Fifa har været ansvarlig for alle test, og alle prøver er sendt til analyse hos Wadas (Det Internationale Doping Agentur) laboratorier i Lausanne, lyder det fra Fifa.

Mail on Sunday beretter, at de 23 russiske spillere figurerer på en liste indeholdende mere end 1000 udøvere, der mistænkes for at have benyttet sig af doping.

Rusland har været ramt af talrige dopingskandaler igennem de seneste år.

En omfattende Wada-rapport fra 2016 konkluderede, at der har været statskontrolleret dopingbrug i russisk sport.

Det har blandt andet betydet, at en lang række russere - særligt atletikudøvere - ikke fik lov til at stille til start ved sidste sommers OL i Rio.