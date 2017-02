Sevilla har i denne sæson haft meget at juble over både i Spanien og i Champions League.

Sportsdirektør sender Sevilla mod stjernerne i Europa

Kulminationen i hans embede kan vente i denne sæson, hvor Sevilla presser FC Barcelona i kampen om andenpladsen i La Liga.

Samtidig er Sevilla favorit til at nå kvartfinalerne i Champions League for første gang inden den første ottendedelsfinale mod kriseramte Leicester onsdag aften.

- Vi har opnået ting, vi aldrig havde drømt om. Jeg er glad for, at klubben endelig har formået at konsolidere sig blandt de bedste i Spanien og i europæisk fodbold.

- Vi har en enorm ambition om at træde ind blandt de bedste otte hold i Champions League, da det vil være endnu et skridt i klubbens vækst, siger Ramón Rodríguez Verdejo til nyhedsbureauet AFP.

Sevilla har år efter år været kendt for at sælge sine største profiler, men "Monchi", som sportsdirektøren oftest kaldes, formår for små midler at finde erstatninger, der vokser sig store, fremhæver fodboldekspert Mikkel Bischoff.

- Hvert år, når Sevilla mister tre nøglepersoner, tænker man, at "nu går det i stykker". Men "Monchi" er hele tiden i stand til at forny holdet og spotte talenter.

- Han rammer rigtigt stort set hver gang, når han henter kæmpe talenter, der har haft svært ved at slå til andre steder, vurderer Bischoff, der er ekspert hos Discovery Networks.

Han fremhæver den franske lejesvend fra Manchester City, Samir Nasri, der har haft stor succes i denne sæson.

Meget tydede på, at Sevilla i sommer gik en svær tid i møde. Holdet mistede vanen tro profiler, og samtidig skiftede succestræneren igennem tre år, Unai Emery, til Paris Saint-Germain.

"Monchi" lod også til at tvivle på projektet. Han bad om at slippe ud af sin kontrakt, men blev overtalt til at blive.

Han ansatte argentineren Jorge Sampaoli, der er blevet så stor en succes, at han nævnes som kommende Barcelona-træner.

- Emery tog Sevilla rigtig langt, og når man mistede sin topscorer og bedste midtbanespiller, troede man ikke, at det var muligt for Sampaoli at tage klubben et skridt videre.

- Men holdet er blevet endnu bedre og spiller mere attraktiv og seværdig fodbold nu, siger Mikkel Bischoff.

Derfor ser han også Sevilla som klar favorit til at vinde sammenlagt i Champions League over Leicester, der slås for at undgå nedrykning fra Premier League.

- Sevilla kunne vel ikke få en bedre lodtrækning, og går de videre, vil jeg ikke afskrive dem mod nogen, siger fodboldeksperten.