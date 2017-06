Sportschef siger op efter kikset Vendsyssel-oprykning

Vendsyssel FF klarede søndag akkurat ikke at rykke op i Alka Superligaen. Det endte med et samlet 1-3-nederlag til AC Horsens.

- Efter nøje overvejelser har jeg valgt at opsige min stilling, da jeg føler, at tiden er kommet til at prøve mig af i et andet job, siger Jacob Krüger i pressemeddelelsen.

- Jeg vil altid se tilbage på en utrolig spændende tid i Vendsyssel FF, hvor jeg har været med til at bringe Vendsyssel FF fra bunden af 2. division til toppen af 1. division, hvilket jeg er rigtig stolt af, siger han.

Jacob Krüger afviser, at opsigelsen har noget at gøre med de nye ejere i klubben eller samarbejdet med cheftræner Erik Rasmussen.

- Jeg vil i samme forbindelse også gerne understrege, at min opsigelse intet har at gøre med den nye ejerkreds. Det var nødvendigt, at klubben fik tilført kapital ved årsskiftet.

- Jeg har haft et rigtigt godt samarbejde med bestyrelsesformand Jacob Andersen - ligesom mit samarbejde med cheftræner Erik Rasmussen har fungeret fortrinligt og været meget inspirerende og lærerigt, siger han.

Opsigelsen ærgrer bestyrelsesformand Jacob Andersen, som dog har forståelse for, at 42-årige Jacob Krüger søger nye udfordringer.

- Det er naturligvis med stor beklagelse, at jeg har modtaget Jacob Krügers opsigelse.

- Men jeg har også respekt for, at han gerne vil videre i sin karriere og prøve sig af i et nyt job efter mange år i Vendsyssel FF, lyder det fra Jacob Andersen.

Jacob Krüger blev ansat som Vendsyssels sportschef i 2008 (dengang hed klubben FC Hjørring), og han har i tre perioder vikarieret som cheftræner.

Inden Jacob Krüger blev sportschef i Hjørring-klubben, spillede han som forsvarsspiller i blandt andet Vendsyssel og AaB.

I AaB vandt Jacob Krüger sågar to danske mesterskaber i årene fra 1995 til 2005. Det skete i 1995 og 1999.