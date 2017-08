Sportschef: Kajak-VM skal bane vejen mod OL i Tokyo

For Dansk Kano og Kajak Forbunds sportschef, Bo Vestergaard, er medaljer velkomne, men det er ikke det vigtigste at få med hjem fra mesterskaberne i tjekkiske Racice.

Derimod handler det meget om at tage første skridt mod at få så mange både med til OL i Tokyo i 2020. Også selv om kvotepladserne første findes om to år.

- I min optik er vi fortsat i år nul efter Rio. Medaljer til VM skal selvfølgelig være velkomne, siger Bo Vestergaard i en pressemeddelelse og tilføjer:

- For mig er det vigtigere, at de både, vi satser på at få kvalificeret til OL i Tokyo, viser den udvikling og fremgang, vi forventer af dem på den lange bane frem mod VM i 2019, hvor der skal ros om kvotepladserne til Tokyo.

Med EM-sølv senest på 1000 meter og bronze på 500 meter, har René Holten Poulsen vist, at han er på rette vej mod Tokyo.

Emma Aastrand Jørgensen har trods EM-sølv på 200 meter og en femteplads på 500 meter haft svingende resultater i denne sæson.

- René er, hvor han skal være i processen, mens Emma endnu mangler lidt. Det hænger sammen med, at Emma tog en træningspause efter Rio for at holde fokus på sin uddannelse.

- Op til VM har hun og de øvrige roere forberedt sig på træningslejr i Ungarn, og her har hun vist yderligere fremskridt, så jeg forventer, at hun kan ro sig i VM-finalerne på begge distancer i Racice, siger Bo Vestergaard.

Desuden stiller Emma Aastrand Jørgensen og René Holten Poulsen op i 5000 meter. Endelig er René Holten også deltager i 500 meter toerkajak sammen med Nils Boe.