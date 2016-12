Spoleret drøm om klubskifte punkterede WBA-komet

Saido Berahino var for et år siden en fremadstormende angriber, men karrieren i WBA er gået helt i stå.

WBA krævede mere, end de 23 millioner pund (ca. 199 millioner kroner), Londonklubben var villig til at betale for den engelske U21-landsholdsangriber Saido Berahino.

For et år siden afviste West Bromwich Albion at sælge klubbens daværende topscorer til ligakonkurrenterne Tottenham.

Kort efter langede Berahino gevaldigt ud efter WBA-formand, Jeremy Peace, og meddelte, at han aldrig igen ville spille for Peace.

Siden er det gået ned af bakke, og angriberen, der i dag er 23 år, har ikke været en del af WBA-mandskabet siden september, og han har ikke scoret i sine seneste 14 kampe for klubben i alle turneringer.

WBA-manager Tony Pulis meddeler da også, at angriberen er milevidt fra at få kampe for Premier League-mandskabet.

- Saido fortsætter med at arbejde. Han har brug for kampe, men han er på ingen måde i nærheden af at være klar til at starte i en fodboldkamp, siger Tony Pulis ifølge Reuters.

Manageren bekræfter, at det både handler om fysiske og mentale udfordringer for Berahino, der virker langt fra at opnå den ønskede kamptræning på førsteholdet.

- Det er begge dele. Han har trænet hver dag, og det handler om at få kampe, fastslår Pulis.

Saido Berahino er først for nylig vendt tilbage til klubben, efter at WBA i en periode har haft ham på et ophold i Frankrig, som skulle hjælpe angriberen med at smide nogle kilo og komme i bedre fysisk form.

Noget tyder da også på, at WBA ikke vil stille sig på bagbenene, hvis en interesseret klub dukker op, når transfervinduet åbner i januar 2017.

På spørgsmålet om, hvorvidt Berahino forlader WBA i januar, svarer Pulis:

- Vi må vente og se. Alle transfervinduer bringer spekulationer, og vi har fire-fem uger, før vi er igennem det.

WBA ligger på niendepladsen i Premier League med 23 point inden lørdagens opgør ude mod Southampton.