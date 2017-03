Artiklen: Spillerne skal binde sig til to år under ny landstræner

- EM er også vigtigt, men et VM på hjemmebane bliver ikke større for et dansk landshold og for spillerne, fordi OL jo ikke er lige på trapperne til at komme til Danmark, siger Nikolaj Jacobsen til jp.dk.

Direkte adspurgt, om spillerne skal forpligte sig frem til VM i 2019 for at være med på landsholdet, leverer han et klart svar:

- Ja.

Med det krav giver landstræneren formentlig flere af holdets ældste spillere noget at tænke over.

Folk som 36-årige Jesper Nøddesbo og 35-årige Kasper Søndergaard har ikke lagt skjul på, at de overvejer fremtiden på landsholdet efter hver slutrunde.

Næste slutrunde bliver EM i Kroatien i januar 2018, men kikkerten er altså allerede indstillet på VM året efter, som Danmark arrangerer i samarbejde med Tyskland.