Spillerne ligger tæt i toppen af US Open før sidste runde

Adskillige spillere kan drømme om at stå med trofæet og en fed præmiecheck, når sidste runde af majorturneringen i golf US Open indledes søndag.

Amerikaneren Brian Harman fører i 12 slag under par efter en runde i 67 slag eller fem slag bedre end banens par.

Et slag bagefter ligger en trio bestående af de to amerikanere Justin Thomas og Brooks Koepka samt den forholdsvis ukendte englænder Tommy Fleetwood.

Derefter følger Rickie Fowler i ti slag under par. Fowler førte turneringen efter torsdagens første runde, og lørdag rettede han med en runde i fire slag under par op på en halvdårlig anden runde fredag.

Sydkoreaneren Sii Woo Kim har også mulighed for at blande sig i kampen om den endelige sejr. Han brugte 68 slag på tredje runde og er samlet ni slag under par.

Lørdagens bedste golf stod Justin Thomas for med 63 slag eller ni slag under par på den svære bane Erin Hills i Wisconsin.

Den 24-årige amerikaner lavede ni birdies, en enkelt eagle samt to bogeys.

Han er den kun femte spiller gennem tiderne til at gå en runde ved US Open i 63 slag. Desuden er det aldrig før i de foregående 116 US Open-turneringer lykkedes en spiller at komme ni slag under banens par på en enkelt runde.

Hidtil i år har Justin Thomas vundet tre turneringer på PGA-touren. Det har bragt ham op som nummer to på PGA-tourens pengerangliste for i år.

Mange store stjerner er røget ud af turneringen, da de ikke klarede cuttet.

Sidste års US Open-vinder, Dustin Johnson, der ligger nummer et på verdensranglisten, gik sin runde fredag i 73 slag. Dermed sluttede han tre slag over cutgrænsen.

Rory McIlroy, som er verdensranglistens nummer to, gik fredag anden runde i 71 slag og har også pakket sammen.

Også verdensranglistens nummer tre, Jason Day fra Australien, blev sendt ud fredag. Henrik Stenson er et andet prominent navn, der misser finalerunderne.

Svenskeren, der sidste år vandt British Open, gik de første to runder i 147 slag og sluttede således to slag uden for cuttet.

Også tidligere US Open-vinder Justin Rose fra England missede cutgrænsen.