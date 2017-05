Spillerforeningen: Hovedskader skal tages mere seriøst

Dansk fodbold har på det seneste været vidne til et par episoder, hvor spillere med hovedskader og hjernerystelser har spillet videre, og det får nu Spillerforeningen til at råbe op.

- Vi er simpelthen nødt til at skabe nogle klare rammer, der kan hjælpe både de sportslige sektorer og sundhedssektorerne ude i klubber og forbund, så vi undgår de her episoder, skriver Mads Øland, direktør i Spillerforeningen, i et indlæg på Spillerforeningens hjemmeside.

- For det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi risikerer at gamble med spillernes liv og førlighed for at kunne spille de sidste minutter i en skide kamp.

Spillerne forsøger ofte at nedtone en skade i deres higen efter at spille videre, men beslutningen skal ligge hos en fagligt kompetent person.

- Det er alfa og omega, at vi har den fornødne specialviden og nogle helt klare protokoller, der kan understøtte personalet i sundhedssektorerne i klubber og forbund, så de kan med træffe de svære, men rigtige beslutninger, skriver Mads Øland.

Senest så man Hobro-spilleren Yaw Amankwah i oprykningsbraget mod Vendsyssel pådrage sig en hjernerystelse, men han spillede videre i 50 minutter.

Den slags episoder må aldrig forekomme, mener Mads Øland.

- At lade en spiller gå på banen med en frisk hjernerystelse er komplet uforsvarligt, skriver han.

- Hjernerystelser kræver hvile, og fysisk aktivitet kan gøre problemerne langvarige og måske permanente. Og det bliver ikke mindre uforsvarligt af, at man lader det ske i en kontaktsport, hvor risikoen for at slå hovedet igen er meget stor, lyder det fra Øland.