Spillerforening angriber matchfixing i dansk fodbold

Næsten 40 fodboldspillere fra de tre øverste danske ligaer er inden for et år blevet kontaktet af matchfixere eller har haft kendskab til matchfixing i deres række.

- Det viser bare, at fordi Danmark generelt har et lavt korruptionsniveau, kan vi ikke se os fri fra matchfixing. Den kan ramme alle steder, og det gør den, siger Spillerforeningens direktør, Mads Øland, til avisen.

Tallet på de næsten 40 fodboldspillere i rapporten fra Fifpro svarer til tre procent af samtlige fodboldspillere i de tre øverste danske ligaer.

- De tre procent er helt sikre på, at de er blevet kontaktet af matchfixere.

- Men der er helt sikkert flere, der også er blevet kontaktet, som ikke har forstået henvendelsen som et forsøg på matchfixing. Derfor tror jeg, det reelle tal er langt højere, siger Mads Øland.

I en meddelelse på Spillerforeningens hjemmeside lyder der samme toner fra direktøren.

- Matchfixing er desværre en af de største trusler i moderne fodbold. Det er et udbredt fænomen, som vi ikke kan være forskånet for i Danmark, siger Mads Øland på foreningens hjemmeside.

Her beretter Spillerforeningen, at man fra 1. januar 2017 lancerer en app, der hedder Red Button, som skal gøre det lettere for fodboldspillere at rapportere matchfixing sikkert og anonymt.

Appen er udviklet af den finske spillerforening, og den lanceres i et samarbejde med Anti Doping Danmarks anti-matcfixinginstans og Spillerforeningen.

Den enkelte spiller modtager en pinkode, der ikke kan spores, for at kunne benytte appen, som beskrives som fuldstændig sikker og anonym.

- En app er jo ingen mirakelkur, der får matchfixing til at forsvinde med et trylleslag. Vi må forholde os realistisk og se det som en del af en større indsats, der skal sættes ind på alle niveauer i dansk fodbold.

- Vi skal passe på, at der ikke kommer til at herske en forestilling om, at matchfixing kun er noget, der sker i Asien eller Østeuropa.

- Det sker også her, og det har alle i fodboldfamilien et ansvar for at forholde sig til og handle ud fra, siger Mads Øland.