Speedwayklub larmer for meget og trækker sig fra liga

De danske mestre fra 2015 deltager på grund af kommunens påbud om kørsel på banen derfor i år ikke i den danske speedwayliga.

Larmen fra 500cc-maskinerne, som der køres på i den bedste række, er for høj, lyder det fra kommunen.

I de seneste måneder er der blevet arbejdet på et støjprojekt, som blandt andet indeholder en støjvold og -mur på speedwaybanen.

Denne vold skulle tage decibel af støjen, så de fastsatte støjgrænser blev overholdt.

- Kerteminde Kommune har dog meldt tilbage, at på grund af projektets størrelse og behandlingstid har man ikke kunnet godkende projektet i indeværende speedwaysæson.

- Man håber, at godkendelsen kan ske snarest, så der fra 2018 igen kan køres speedway i Munkebo, skriver klubben.

John Rask, som er selskabsdirektør i Munkebo Speedway Club, ærgrer sig over beslutningen.

- Jeg synes, det er forfærdeligt for dansk speedway, at vi er havnet i denne situation. Vi håber, at voldene kan blive igangsat og færdiggøres snarest, så vi kan køre speedway igen i 2018, siger John Rask.

Formanden for Ligaforeningen, Annette Vesterskov, mener, at det er den rigtige beslutning af Munkebo.

- Det er trist, at der er et hold mindre i Metal Speedway League 2017, men jeg tror omvendt, det er klogt, at de vælger at trække holdet, så de kan få arbejdsro til at komme med igen fra 2018, siger hun.

Formanden i Danmarks Motor Union (DMU), Jørgen Bitsch, håber, at klubben får løst situationen.

- Det er en rigtig ærgerlig situation, som Munkebo er havnet i, og vi, i Danmarks Motor Union, er selvfølgelig rigtigt kede af det på vegne af klubben, dens kørere og tilhængere.

- Jeg håber, at arbejdsgruppen i Munkebo tager arbejdshandskerne på og får etableret en støjvold, som gør, at vi igen snart får klubben med i den bedste række, siger formanden.