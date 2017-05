Speedwaydanskere får prygl i Letlands VM-grandprix

Hverken Niels-Kristian Iversen eller Peter Kildemand formåede at kæmpe sig videre til semifinalerne. Værst gik det for Kildemand, som blot fik et enkelt point og to gange måtte udgå af et heat på grund af et styrt.

Lørdagens speedwaygrandprix i VM-serien blev en kedelig oplevelse for feltets to danskere.

Allerede fra start pegede det i retning af en dårlig dansk dag. Niels-Kristian Iversen blev således sidst i aftenens første heat.

Peter Kildemand havde som VM-seriens førstereserve erstattet Nicki Pedersen, som kom til skade i onsdags, da han stødte sammen med Niels-Kristian Iversen i en ligakamp i Danmark.

I andet heat skulle Kildemand i aktion, men han stod stadig på nul point efter heatet, da han sluttede sidst.

I syvende heat var mindst et dansk point garanteret, da Kildemand og Iversen var i samme heat. Iversen vandt heatet, mens Kildemand med endnu en sidsteplads allerede var tæt på at have udspillet sin rolle.

Det skulle gå fra ondt til værre for fynboen. Da Kildemand igen var i aktion i 12. heat, styrtede han på den glatte bane. Efterfølgende måtte han humpende følges fra banen.

I 13. heat var han klar igen, men her måtte han ligeledes opgive at fuldføre, da han på ny røg af speedwaycyklen. Dermed stod han fortsat noteret for nul point efter fire ud af sine fem heats.

Et enkelt point blev det da til for Kildemand, da han blev nummer tre i sit sidste heat. Det ændrede dog ikke på, at han blev noteret for aftenens laveste score.

Bagefter havde Niels-Kristian Iversen muligheden for at køre sig tæt på semifinalen. Han skulle bruge en heatsejr for at holde liv i håbet, men en andenplads betød, at han endte uden for top-8.

Mens det var en sløj dansk aften, endte det hele som et stort polsk triumftog. Alle tre podiepladser blev således indtaget af polakker. Hurtigst i finalen var Piotr Pawlicki, mens Patryk Dudek blev toer og Maciej Janowski treer.

I den samlede VM-stilling fører Patryk Dudek. Han har et point mere end Jason Doyle og Fredrik Lindgren efter sæsonens tre første VM-grandprixer. Niels-Kristian Iversen ligger nummer ni.