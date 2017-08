Spansk fodboldforbund afviser Ronaldos appel

Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) meddeler, at karantænen på fem spilledage opretholdes, efter at Ronaldo søndag skubbede til dommeren i frustration over sin udvisning mod Barcelona i den første Super Cup-kamp.

Først fik han gult kort for at smide trøjen efter en scoring, og dernæst modtog han et gult kort, da han ifølge dommeren forsøgte at filme sig til et straffespark.

Den dom var Ronaldo slet ikke enig i, og derfor skubbede han til dommeren. Det er skubbet, som har øget antallet af karantænedage fra en enkelt til fem.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane gav tirsdag udtryk for, at han var rasende over at måtte undvære sin største stjerne.

- Vi er irriterede. Når du kigger på, hvad der skete, og at Cristiano nu er ude i fem kampe. Det er til at blive rasende over, sagde Zinedine Zidane.

Onsdagens El Clasico i Madrid begynder klokken 23. Real Madrid vandt den første kamp med 3-1 i Barcelona.