Spansk filosofi og bredde skal genrejse KIF Kolding

Resultaterne i sidste sæson rimede langt fra på KIF Kolding Københavns selvforståelse, og den ambitiøse håndboldklub har i den grad ageret for at vende sidste sæsons tristesse til succes i den nye sæson, der begyndte tirsdag.

Klubben har sagt farvel til en lang række spillere og budt velkommen til seks nye, heraf flere internationale profiler og landsholdsspillere.

Den spanske træner Carlos Ortega, der tiltrådte midtvejs i sidste sæson, har håndplukket spillere til sin spanske håndboldfilosofi og tilknyttet blandt andre landsmændene Antonio Garcia og Niko Mindegia.

KIF's sportschef, Lasse Boesen, fortæller, at Ortega startede midtvejs i sidste sæson for at kunne se truppen og ligaen an, så han nu er bedre stillet, end hvis han først var startet op til denne sæson.

- Nu har han kunnet pege på de spillere, som er pro hans spanske spillestil, siger Boesen.

Han forventer, at man allerede i sæsonens begyndelse vil kunne se aftrykket.

- På den korte bane tror jeg, man vil se os score mange mål og spille hurtigt. Man vil kunne se potentialet, men der vil være udsving. Forsvarsmæssigt vil Carlos måske have brug for et halvt år mere, før man kan se det fulde resultat af hans idéer.

- I anden sæsonhalvdel forventer jeg et noget højere bundniveau, siger Lasse Boesen.

Han peger på bredden som en faktor til, at den kommende sæson bliver mere succesrig end den seneste.

- Sidste år havde vi 14 spillere, men mange var meget unge og skulle vænne sig til at være seniorspillere. Nu har vi 14 spillere med internationalt niveau, som alle kan træde ind i startopstillingen, siger Boesen.

DR's håndboldekspert Lars Krogh Jeppesen peger også på bredden som en forskel i forhold til sidste sæson.

- KIF har kvalitet på alle pladser og god bredde. Ortega har hentet spillere til sin filosofi, så dette er år et, hvor man kan vurdere ham.

- Han har intensiveret træningsmængden og er meget grundig. Det bliver spændende at se, hvor langt de er kommet allerede nu, siger Lars Krogh Jeppesen.

Han føler sig overbevist om, at KIF kommer til at spille med om medaljer, men guldbejlere er der flere af, vurderer han.

- Bjerringbro-Silkeborg (BSV) og Aalborg ser også rigtigt stærke ud. Sammen med KIF er det mine guldkandidater, siger eksperten.

BSV tog sig af guldet i sidste sæson foran Team Tvis Holstebro og GOG.

KIF Kolding spiller sin første kamp onsdag klokken 19 hjemme mod Skanderborg Håndbold.