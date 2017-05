Spanier åbner Players Championship med hole-in-one

Således blev han noteret for et hole-in-one på det ellers frygtede 17. hul, som er et par-tre-hul.

Den spanske golfspiller Sergio García stod for torsdagens mest opsigtsvækkende slag, da Players Championship blev indledt i Ponte Vedra Beach, Florida.

- Det var skønt at se bolden spinne tilbage i hullet. Enkelt var det ikke. Det er sandsynligvis et af sæsonens sværeste slag med tanke på, at greenen er så fast, siger Garcia.

Det fornemme slag rakte dog langt fra til en topplacering. Efter første runde placerer Garcia sig på en delt 66.-plads efter at have brugt 73 slag. Det svarer til ét slag over banens par.

William McGirt fra USA og canadieren Mackenzie Hughes har lagt sig i spidsen for turneringen i fem slag under par.

Turneringen, der slutter på søndag, har ikke dansk deltagelse.