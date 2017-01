Spanien skyder Angola helt i sænk ved håndbold-VM

Spanien har seks point for tre kampe og topper gruppe B på en bedre målscore end Slovenien, der tidligere mandag vandt 29-22 over Makedonien.

Angola er sidst efter tre nederlag, der har resulteret i en målscore på 69-115.

Kroatien topper gruppe C efter en sejr på 31-25 over Hviderusland.

Kroaterne var ikke bagud en eneste gang i kampen og gik til pause med en føring på 18-15.

Hviderusland lagde sig dog ikke ned, og 13 minutter før tid førte kroaterne kun med et enkelt mål, men det blev altså til en komfortabel sejr.

Kroatien fører gruppe C med seks point for tre kampe, mens Tyskland er nummer to med fire point for to kampe.

I samme gruppe vandt Ungarn 34-29 over Chile.

I gruppe A er Polen fortsat uden point efter et 20-24-nederlag til Rusland, der har fire point.

Frankrig topper gruppen med seks point, så VM-værten er sikker på at gå videre til ottendedelsfinalerne.