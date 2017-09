Spanien fortsætter VM-kurs med storsejr mod miniput

Spanien fortsatte tirsdag de gode takter fra 3-0-sejren over Italien, og det punkterede hurtigt spændingen i udekampen mod Liechtenstein, som blev rundbarberet med 8-0.

Det spanske fodboldlandshold ligner et mandskab med sikker kurs mod VM i Rusland næste år.

Med to spillerunder tilbage af VM-kvalifikationen fører Spanien gruppen med tre point ned til Italien.

Efter godt et kvarters spil havde Sergio Ramos, Alvaro Morata og helten fra Italien-kampen, Isco, bragt Spanien på 3-0. Dermed var sejren placeret.

Fem minutter før pause øgede Manchester Citys David Silva til 4-0, og anden halvleg blev en kamp for at undgå den store ydmygelse for de overmatchede værter.

Det lykkedes ikke så godt.

Med næsten en halv time tilbage var 4-0 blevet til 7-0. Morata stod for det ene og Iago Aspas for de to andre.

Herefter lykkedes det Liechtenstein at holde stand helt frem til næstsidste minut, hvor Maximilian Goppel rundede ydmygelsen af med et selvmål.

Italien havde en del problemer i hjemmekampen mod Israel, som ud over at forsvare sig godt i første halvleg også flere gange satte fine angreb sammen.

0-0 ved pausen var ganske retfærdigt, men i anden halvleg fik favoritterne bedre styr på spillet.

I 53. minut kom angriberen Ciro Immobile først på et indlæg og headede hjemmeholdet på 1-0.

Trods flere gode tilbud til italienerne og et par enkelte til Israel, blev scoringen kampens eneste.

I gruppens sidste kamp spillede Makedonien og Albanien 1-1.