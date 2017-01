Southamptons anfører vil sælges

Han fortæller også, at den 33-årige forsvarsgeneral har haft flere muligheder for at underskrive en forbedret aftale med klubben.

- Han har haft adskillige muligheder for at forbedre sin kontraktsituation. Han har forbeholdt sig retten til ikke at gøre det, siger Reed ifølge BBC.

- Han har gjort det meget klart, at han ønsker at undersøge sine muligheder for et skifte.

- Det er der, vi er i øjeblikket. José ønsker at forlade klubben. Han har formelt bedt om en transfer, siger Les Reed.

33-årige José Fonte har 18 måneder tilbage af den kontrakt, han underskrev med Southampton i oktober 2015.

Les Reed siger, at Southampton ikke har modtaget noget formelt bud på anføreren, som kom til klubben fra Crystal Palace i januar 2010 og siden har spillet 288 kampe.

Tidligere er blandt andre både Liverpool og Manchester United på rygteplan blevet sat i forbindelse med portugiseren.

Southampton har tabt de tre seneste kampe i Premier League.