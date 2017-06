Southampton fyrer manager Claude Puel

Sent onsdag meddeler den engelske Premier League-klub, at Claude Puel er fyret fra jobbet med øjeblikkelig virkning.

Den danske fodboldspiller Pierre-Emile Højbjerg skal have ny manager i engelske Southampton.

- Alle i Southampton vil gerne udtrykke deres tak til Claude for hans hårde arbejde og engagement i år.

- Sæsonens højdepunkt var en uforglemmelig dag på Wembley i Liga Cup-finalen. Det var en dag, vores fans altid vil sætte stor pris på, skriver klubben på sin hjemmeside.

Southampton tabte finalen i Liga Cuppen med 2-3 til Manchester United.

Southampton ønsker Claude Puel alt godt i fremtiden og meddeler, at jagten på en afløser er indledt.

- Vi er sikker på, at vi vil finde den rette person til at stå i spidsen ud fra klubbens langsigtede visioner, skriver Southampton i meddelelsen.

54-årige Claude Puel kom til Southampton for et år siden, efter at han netop havde ført Nice til fjerdepladsen i den bedste franske række.

Han har tidligere været træner i franske Lyon, som han i 2010 førte til semifinalen i Champions League.

Claude Puel blev hentet ind som afløser for Ronald Koeman, der for et år siden skiftede fra Southampton og blev manager i Everton.

Pierre-Emile Højbjerg har gennem sæsonen haft vanskeligt ved at bide sig fast som stamspiller på Southamptons hold under den franske træner.