San Francisco 49'ers' quarterback Colin Kaepernick (7) har skabt kontrovers i USA, fordi han nægter at rejse sig for nationalmelodien.

Sort NFL-spiller nægter at rejse sig for nationalmelodi

Quarterback vil ikke rejse sig for den amerikanske hymne. Han mener, at sorte bliver diskrimineret i USA.

San Francisco 49'ers' quarterback Colin Kaepernick nægtede fredag at rejse sig under afspilningen af den amerikanske nationalmelodi, da hans hold spillede testkamp inden sæsonstarten i verdens bedste amerikanske fodboldliga, NFL.

- Jeg rejser mig ikke og viser min respekt for et flag, der står for undertrykkelse af sorte mennesker og mennesker med farve, siger quarterbacken til NFL Media efter kampen mod Green Bay Packers, som San Francisco tabte 10-21.

- For mig er det her større end spillet, og det ville være egoistisk af mig, hvis jeg så det på en anden måde. Der er lig i gaderne, og folk får betalt orlov for at slippe afsted med drab, siger quarterbacken, der er et kendt ansigt i USA.

Udtalelserne bliver set som en kommentar til politidrab på sorte amerikanere, der gentagne gange har skabt spændinger i USA.

28-årige Kaepernick tog i 2012 ligaen med storm. Året efter førte han som den dominerende profil sit hold helt frem til Super Bowl, som San Francisco tabte knebent til Baltimore Ravens.

Siden er glansen dog gået lidt af Colin Kaepernick. Sidste år mistede han sin startplads i holdets sidste kampe.

Det er langt fra første gang, at en sort sportsmand gør opmærksom på sin utilfredshed med det amerikanske system.

Basketballstjernen Mahmoud Abdul-Rauf fra Denver Nuggets nægtede for eksempel at rejse sig for det amerikanske flag i 1996.

Han blev kortvarigt suspenderet fra NBA-ligaen, hvor han stoppede som professionel i 1998.

Kaepernick er dog ikke bange for konsekvenserne af sine handlinger.

- Det her er ikke noget, jeg gør for at få anerkendelse. Jeg bliver nødt til at reagere, når folk bliver undertrykt. Hvis nogen tager fodbolden fra mig, så ved jeg, at jeg gjorde det rigtige, siger stjernen.

NFL har efterfølgende udsendt en meddelelse, hvor de skriver, at spillere opfordres til at rejse sig under nationalmelodien, men at det er spillernes eget valg.

San Francisco starter NFL-sæsonen mod Los Angeles Rams 12. september.