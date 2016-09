Sophie Walløe må nøjes med bronzekamp ved para-OL

Danskeren har dog stadig chancen for at vinde medalje ved para-OL, når hun sent tirsdag aften dansk tid spiller bronzekamp mod enten Bruna Costa Alexandre fra Brasilien eller polakken Natalia Partyka.

I rollen som undertippet kom den danske EM-sølvvinder fra 2015 godt fra start mod kineseren og nåede i første sæt på 3-0 og 4-1, før kineseren kom i gang.

Yang Quin var inden kampen ubesejret ved para-OL og havde end ikke afgivet sæt, og hun viste styrken ved at komme på 5-5. Derfra var første sæt helt lige, og danskeren tabte det 8-11 på en netruller.

I andet sæt fortsatte danskeren med at insistere på at satse offensivt og ikke stille sig frivilligt i defensiven. Det gav et godt comeback til 8-8, hvor Sophie Walløe totalkiksede et smash. Derfra var vejen banet til en ny kinesisk sætsejr med cifrene 11-8.

Tredje sæt blev i forhold til de to foregående en ensidig affære, hvor Yang Quin bragte sig foran 10-3, før danskeren heroisk afværgede seks matchbolde. På den syvende slog hun sit angrebsslag for langt.

Sophie Walløe har medfødt hofteskred og stiller op i klasse 10, som er den mindst handicappede gruppe.