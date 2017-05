Solbakken svarer igen: Brøndby spiller med stor risiko

Brøndby-træneren mente, at FCK spillede dårligst af de to hold i årets pokalfinale, og at københavnerne lukrerede på lange bolde.

Solbakken indrømmer gerne, at taktikken var at spille på lange afleveringer frem mod Andreas Cornelius, som skulle udfordre Brøndbys bagkæde.

- Det var en meget tæt kamp, og det kunne være gået begge veje. Efter 1-1-målet var vi ukomfortable, men vi vidste, at Brøndby tager nogle store chancer i bagkæden.

- Og det formåede vi at udnytte i anden halvleg, siger Solbakken.

Nordmanden hæfter sig ved, at Cornelius var bedre en-mod-en over for flere af Brøndbys forsvarsspillere.

Og det gav pote ved 1-0-målet, hvor Brøndby-stopperen Hjörtur Hermannsson tabte en direkte duel over en halv banehalvdel.

- Vi snakkede i pausen om, at rummene ville blive større for os. Brøndby spiller med stor risiko i defensiven.

- Det holdt stik, og vi fik nogle kæmpe muligheder. Vi havde en mere effektiv spillestil, mener Solbakken.

Zorniger insisterede på, at Brøndby er ved at være tæt på at kunne slå FCK. Men det fik også et svar fra Solbakken.

- Vi skal ikke prale af, at vi spillede meget bedre end Brøndby. Vi kan prale af, at vi har spillet mange flere kampe end dem i denne sæson, og at vi ikke har tabt til dem i sæsonens fem indbyrdes kampe, siger Solbakken.

FCK har blandt andet deltaget i Champions League-gruppespillet samt i Europa Leagues knockoutfase.

- Brøndby har vendt hver en sten, men har ikke slået os i fem kampe. Brøndby har kun scoret to gange mod os i de fem kampe.

- Uanset om man møder FC Vestsjælland eller Brøndby, vil det være jævnbyrdigt i en pokalfinale.

- Brøndby er måske kommet tættere på os, men holdet er stadig 19 point efter os i ligaen og har nul titler, påpeger Solbakken.