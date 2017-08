Solbakken om fan-ballade: Forfærdeligt for FCK

Cirka 50 kampklædte betjente måtte tilkaldes for at få styr på uroen.

Kampen blev udskudt, mens politiet forsøgte at få styr på uroen, og efter cirka 18 minutters afbrydelse blev de to sidste minutter af overtiden spillet færdig, og Brøndby vandt opgøret 1-0.

FCK-manager Ståle Solbakken ærgrer sig over den skandaløse afslutning på opgøret.

- Det er forfærdeligt for alle, først og fremmest for FCK, og vi må sætte alt ind for, at de ansvarlige bliver fundet og aldrig kommer ind på et fodboldstadion igen.

- Det er ødelæggende for alt. Det bliver jo ikke bare en sag i Danmark, men også for udenlandske medier, og det er virkelig dårlig reklame for os, siger Ståle Solbakken.

Han fik fuld opbakning fra FCK-direktør Anders Hørsholt.

- Det var en skændsel. Det var skandaløst og idioti, siger Hørsholt.

- Det er uacceptabelt, og jeg troede, at vi var vokset fra det her for flere år siden, men det er vi åbenbart ikke.

Direktøren vil nu gøre sit til at arbejde sammen med politiet for at at finde frem til uromagerne og få dem straffet.

- Vi må kigge indad igen og få løst tingene. Vi vil forsøge at finde dem, der har ansvaret, og vi håber på, at fangrupperingen internt finder selvjustitsen frem og får det løst, for vi kan ikke leve med det her.

- Vi vil forsøge at identificere dem, der har lavet balladen, og før vi har fundet dem, kan vi ikke gøre så meget. Vi vil gøre, hvad vi kan, og resten må politiet tage sig af, siger Anders Hørsholt.