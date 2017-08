Solbakken jagter spillere: Mangler 30 procent til CL

Med sejren på 4-1 hjemme over makedonske FK Vardar er FCK med samlet 4-2 klar til to playoffkampe om at kvalificere sig til Champions Leagues gruppespil for andet år i træk.

FC København sikrede onsdag aften, at efteråret står på et gruppespil i Europa.

Glipper det, venter en plads i Europa Leagues ditto. Målet er selvsagt det første, men det har FCK ikke spillemæssigt niveau til lige nu, vurderer træner Ståle Solbakken.

- Chancerne for at vinde i playoff er dårligere end sidste år, men med de hold, vi kan møde, er det muligt. Forbedrer vi os ikke med 30 procent, bliver det ikke sjovt at gå videre. Vi skal være bedre, end vi er nu.

- Jeg har trænet to gode FCK-hold i Champions League, et middelhold og et rigtigt dårligt hold. Det er ikke sjovt at være med et dårligt hold i Champions League siger Ståle Solbakken.

Han mener dog stadig, at det er muligt at nå det rette niveau. De nuværende spillere skal løfte sig, og samtidig arbejdes der på forstærkninger i kulissen.

- Jeg håber, at nogle spillere bliver stærkere fysisk de næste uger, og at de flytter sig og bliver mere sammenspillede. Vi får også Peter Ankersen tilbage, så vi har en naturlig højreback.

- Vi arbejder også døgnet rundt på at hente en forstærkning eller to, da truppen er for smal. Men de spillere, vi vil have, er for dyre eller kræver for meget i løn, og de spillere, der vil til os, er for dårlige.

- Så vi må se, om det lykkes. Det ser svært ud. Det kan være i midterforsvaret, hvor vi helst skal have fire spillere, og det kan være en midtbanespiller, hvis vi finder den rigtige type.

- Men dem, vi har henvendt os til, ønsker langt mere i løn, end vi kan tilbyde, fortæller Solbakken.

Efter en svær sæsonstart både resultat- og spillemæssigt, var han lettet over, at et gruppespil nu er en realitet endnu en gang.

- Det er vigtigt, da det er et stor apparat, der skal have løn det næste år. Det betyder meget for vores selvforståelse. Vi er en af få klubber i Europa - otte eller ni - der har været i europæisk gruppespil i 11 af de seneste 12 år.

- Vi kan spille de her kampe, det er vi dygtige til. Det er vores speciale, lyder det fra nordmanden.

Han så sit hold få en drømmestart med målet til 1-0 i det første minut, men makedonerne kom på 1-1, hvilket tvang FCK til at vinde mindst 3-1.

Målet til 3-1 kom et kvarter før tid, da FCK var reduceret til ti spillere på grund af Ján Gregus' røde kort.

- Vi spillede en god første halvleg, men de havde én chance, som de scorede på.

- Vi så ud til at gå i stå midt i anden halvleg, vi manglede flow, men vi spillede bedre 11 mod 10. Vi var stærkere mentalt og fysisk og fik godt udbytte af vores udskiftninger.

- Vi lavede fortsat fejl, men meget færre end i de seneste kampe, siger Solbakken.

FCK's kommende modstander findes ved lodtrækning på fredag.