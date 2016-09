Solbakken hylder pletfri defensiv i Porto-remis

- Defensivt var det pletfrit. Vi havde en Delaney-misser, som de scorede på, og så havde de en lignende hændelse, da Ján Gregus mistede bolden, men ellers havde de ikke en målchance.

- Vi spillede en fjerdedel af kampen med ti mand, og de producerede ikke en eneste chance. Det var meget, meget stærkt, siger Ståle Solbakken.

- Vi skabte de tre-fire chancer, vi håbede på, og Cornelius satte den ene ind, og det var meget vigtigt, siger nordmanden om offensiven.

I pausen af kampen gav han anfører Thomas Delaney en skideballe for at have foræret bolden væk lige foran eget straffesparksfelt, hvilket Porto udnyttede til at bringe sig foran efter 13 minutter.

- Jeg havde besluttet mig for ikke at ville sige noget til ham i pausen, men jeg kunne ikke holde kæft. Det var så torskedumt, siger Solbakken, hvis store smil imens indikerer tilgivelse.

- Det er altid godt at komme på tavlen med et point og få scoret mål, siger han.

Slovakken Ján Gregus havde lidt overraskende fået en plads på højre midtbane i startopstillingen. Efter 65 minutter blev han udvist efter sit andet gule kort, men Solbakken har mere ros end ris til midtbanespilleren.

- Ján Gregus spillede godt. Han kom i gode positioner på banen, og han gav os ro med bolden. Det havde Porto ikke kontrol over. Men så lavede han en tackling midt på banen, og der besluttede vi os for at tage ham ud for at være sikker på, at han ikke ville få det røde.

- Men så tacklede han lige efter, og jeg har set billederne, hvor han ikke rørte modstanderen, men han gav dommeren mulighed for at dømme den, siger Solbakken.