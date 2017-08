Solbakken fremhæver sine indskiftere efter tiltrængt sejr

Manager Ståle Solbakken roser sine tre indskiftere Youssef Toutouh, Danny Amankwaa og matchvinder Pavlovic for at løfte holdet til sejr.

- De kom ind og var med til at præge spillet, så vi fandt vores rytme fra første halvleg. Youssef holdt godt fast i bolden, så vi kom længere frem ad banen.

- Danny kom ind med den energi, som Peter Ankersen manglede i den periode, og Pavlovic fandt et kanonskud frem.

- De løftede holdet, og nogen af de andre som for eksempel Nicolai Boilesen løftede sig også i den periode. Dette var en stor test for os efter en periode med modgang på og uden for banen, siger Solbakken.

FCK spillede en overbevisende første halvleg, hvor holdet var i spillemæssig stor kontrol og skabte en håndfuld gode chancer.

- Det betyder selvfølgelig meget, men det vigtigste i vores situation er næsten de tre point.

- Vi mistede point mod AaB og Brøndby, og nu tog vi lidt tilbage, siger Solbakken og retter fokus mod onsdagens hjemmekamp mod Qarabag fra Aserbajdsjan.

FCK er bagud 0-1 inden skæbneopgøret om en plads i Champions Leagues lukrative gruppespil.

- Vi skal holde niveauet og koncentrationen fra første halvleg i samtlige 90 minutter, for det går nok ikke, at vi lader Qarabag score, siger Solbakken.

Forsvarsspilleren Nicolai Boilesen er optimistisk på baggrund af indsatsen mod Sønderjyske.

- Hvis vi holder niveauet fra første halvleg mod Sønderjyske i hele kampen mod Qarabag, tror jeg, vi går videre.

- Men det skal vi så også gøre, og det kunne være fedt med endnu mere opbakning på tribunerne, siger Boilesen efter små 8000 tilskuere mødte frem til kampen mod Sønderjyske.

Forsvarsspilleren Michael Lüftner udgik med en skade i slutningen af 3-2-sejren over Sønderjyske, men endnu er det for tidligt at sige, om der er tale om et slag eller en mere alvorlig skade.

