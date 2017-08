Solbakken forventer lang skadespause til Santander

Ud over at holdet onsdag aften røg forpassede chancen for at komme i Champions League-gruppespillet, måtte FCK-manager Ståle Solbakken se målscorer Federico Santander udgå skadet i 2-1-sejren over Qarabag.

Skadesproblemerne fortsætter med at hagle ned over FC København.

Københavnernes lægestab vurderer, at der er tale om et brud på skinnebenet, og i så fald står han foran en lang pause, siger Ståle Solbakken.

- Jeg tror, at Santander er ude i lang tid. Det er skinnebenet. Det ser ikke for godt ud. Vi har ikke fået noget konstateret endnu, men lægerne og fysioterapeuterne er rimelig sikre på, at det er brækket.

- Han har haft en ispose på læggen i mange uger nu, og det er blevet gradvist værre, siger Ståle Solbakken.

En af de nærmeste dage skal specialister fastslå omfanget af Santanders skade.

I forvejen har FCK stopperen Erik Johansson ude resten af året, mens Peter Ankersen og Rasmus Falk først lige er kommet tilbage fra længerevarende skader.

Solbakken har tidligere proklameret, at han jagter en midtbanespiller og en midterforsvarer, men nu skal han måske også på angriberjagt, inden transfervinduet lukker i næste uge.

- Det er den eneste position, som vi troede, at vi ikke skulle forstærke os på. Nu har vi brug for en spiller, når vi spiller 100 kampe og kun har to angribere, siger Ståle Solbakken.

Efter samlet 2-2 mod Qarabag og et nederlag på reglen om udebanemål står FCK foran seks Europa League-kampe i efteråret.