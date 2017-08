Solbakken før CL-playoff: Vi møder et kvalitetshold

- Vi ved, at vi møder et kvalitetshold, der er stærke hjemme. Det har de vist ved at skabe flere gode resultater mod stærke europæiske hold i de sidste tre sæsoner.

- Så vi har respekt, men kommer også for at få et resultat med hjem til returkampen i København, siger Ståle Solbakken ifølge klubbens hjemmeside ved et pressemøde i Baku, hvor kampen spilles tirsdag aften.

- Vi har selvfølgelig studeret Qarabag grundigt, og jeg kan især godt lide deres individuelt stærke spillere oppe foran. Og ligesom os har holdet en god europæisk erfaring, så det bliver svært, men jeg tror på, at vi kan slå dem.

FC København har ikke fået den bedste optakt til de vigtige kampe mod aserbajdsjanerne.

Resultaterne i den hjemlige Superliga har været skuffende, og 1-1-kampen på hjemmebane mod Horsens i lørdags kunne ikke løfte humøret.

Samtidig blev midterforsvareren Erik Johansson knæskadet og er ukampdygtig i resten af efteråret. Nicolai Boilesen overtager Johanssons plads i bagkæden.

- Forhåbentlig bliver det ikke et tab for os, selv om Erik er en meget stærk spiller.

- Men vi kan ikke gøre noget ved skader, så vi koncentrerer os om dem, der kan spille - og det kan Boilesen, der er en erfaren spiler, der kan dække positionen og også på det her niveau, siger Ståle Solbakken.

Den første kamp mellem Qarabag og FC København spilles tirsdag klokken 18. Der er returkamp i København onsdag i næste uge.