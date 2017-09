Solbakken er fornøjet efter FCK-dominans i nullert

- Jeg er meget fornøjet. Særligt præstationen er jeg tilfreds med.

- Vi spillede meget modent, selv om vi er et umodent hold, der ikke har spillet meget sammen. Så jeg er meget tilfreds med kampen, selv om vi godt kunne have skabt flere store chancer. I den anden ende holdt vi dem væk, siger Ståle Solbakken.

Han deler roser ud til Kasper Kusk og den centrale forsvarsduo med Michael Lüftner og Denis Vavro.

Samtidig påpeger han, at kampen var endnu et skridt i den rigtige retning for FCK, som i weekenden mødte forandrede op efter en svingende sæsonstart og vandt med 4-3 over FC Midtjylland.

På forhånd havde Ståle Solbakken kaldt Lokomotiv Moskva for den hårdeste konkurrent i gruppen, der også tæller tjekkiske FC Zlin og Sheriff Tiraspol fra Moldova.

Skræmmende var russerne på ingen måde torsdag, men Solbakken havde forventet, at gæsterne ville komme med en defensiv tilgang.

Spørgsmål: Før kampen kaldte du Lokomotiv Moskva for den vanskeligste modstander i gruppen. Var du skuffet over det, de kom med?

- Jeg var ikke skuffet over dem. Vi har set dem spille mange kampe, og de har en "no-nonsense"-tilgang på udebane, hvor de ofte har fem mand bagved med tre stærke midtstoppere til at tage imod en masse indlæg, og så lurer de selv på omstillinger.

- Men vi gik ikke ind i deres fælder, og jeg sagde også i pausen, at vi ikke skulle blive overmodige og tømme midtbanen, for det var det, de ventede på.

Spørgsmål: Men hvis de er gruppens stærkeste hold, så skal I vel også gå videre?

- Det har vi absolut en chance for, men det tror jeg ikke, at den her kamp ændrer på. Vi sagde jo på forhånd, at Lokomotiv var det stærkeste hold i gruppen, og at vi har en god chance for at blive nummer to, siger Solbakken.

I næste runde skal FCK møde Sheriff Tiraspol på udebane.