Solbakken: Vi kan ikke køre de andre over i tæt program

FCK's manager, Ståle Solbakken, er glad for, at det lykkedes at komme tilbage og snuppe et point med hjem, efter Randers i begyndelsen af anden halvleg var kommet foran 2-1.

To mål af genopstandne Federico Santander var med til at sørge for en pointdeling, da FC København og Randers onsdag spillede 2-2 i Alka Superligaen.

- Det, jeg er tilfreds med, er, at vi kom igen og ikke tabte. Vi var oppe mod et rigtigt godt hold, og vi må også anerkende, at vi ikke bare kan rejse rundt og køre over alle hold, vi møder. Jeg synes, at Randers havde en halv time, hvor de var bedst.

- Vi kom til at jagte dem i store dele af kampen, men efter et par udskiftninger fik vi vendt kampen. Vi var bedst i de sidste 15 minutter, hvor vi brændte en chance, scorede et mål og havde en chance til. Så jeg er meget tilfreds, siger Ståle Solbakken.

Solbakken havde valgt at skifte ud på fire pladser, og det var primært med henblik på de kommende opgør, ikke mindst FC Københavns kamp i Champions League næste uge mod belgiske Club Brugge.

- Vi skal have et godt hold på banen hver gang, men også kunne klare det rent fysisk. Samtidig kommer den sværeste kamp til slut.

- Jeg klager ikke, men det er meget uheldigt, at vi skal spille tre kampe på seks dage før en utrolig vigtig europæisk kamp, siger Solbakken.

Med det ene point er FC København sikker på at besætte førstepladsen i Superligaen efter denne spillerunde. Holdet er tre point foran Randers FC på andenpladsen og fire foran Brøndby, der er nummer tre. Brøndby spiller torsdag i Lyngby.