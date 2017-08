Solbakken: Vi har tid til at blive klogere og stærkere

- Vi har en fair chance for at spille med om at gå videre, og det var det vigtigste for os.

- Jeg kender ikke så meget til holdene endnu, men har dog set Sheriffs to kampe mod Qarabag, som begge var meget lige, så det er et solidt hold.

- Der er stadig noget tid til kampene, som giver os tid til at blive stærkere og klogere på de modstandere, der venter, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.

Nordmanden glæder sig over, at der er udsigt til et gruppespil i Europa igen for klubben.

- Når man ser på de cirka ti meget store europæiske klubber, der er røget ud i kvalifikationen, så minder det om, at det langt fra er let at nå med i gruppespillet.

- Det skal vi alle huske på, selv om vi har været med mange gange over mange år efterhånden. Derfor glæder vi os over, at vi igen er med og ser frem til at teste os selv af ude i Europa, siger Solbakken.

FCK-spilleren Nicolai Boilesen ærgrer sig over, at det ikke endte med et gruppespil i Champions League, men ser nu fremad.

- Det var sæsonens første mål at komme med i gruppespillet, så selv om vi var skuffede efter det ikke blev i Champions League, så viser de hold, der er med i Europa League, at det er en meget stærk turnering.

- Jeg kender ikke så meget til modstanderne endnu, men Lokomotiv Moskva er en stor klub og har helt sikkert et meget stærkt hold, så det bliver helt sikkert en udfordring, siger Boilesen.

- Vi skal nok lære holdene bedre at kende, når vi nærmer os kampene, og under alle omstændigheder glæder vi os meget til de internationale kampe.

- Og vi skal huske at være stolte over, at vi igen er med på højt europæisk niveau. Det er altid en udfordring, vi glæder os til, lyder det fra Boilesen.