FC København fik uventet point onsdag aften i Porto, mens Leicester besejrede Club Brugge i gruppens anden kamp til stor glæde for Ståle Solbakken.

Solbakken: Vi har allerede sikret os en CL-matchbold

Vinder FCK over Club Brugge, tror Ståle Solbakken og Thomas Delaney på flere europæiske kampe efter nytår.

Det mener FCK's manager, Ståle Solbakken, som kalder kampen mod Brugge for en matchbold, efter det onsdag lykkedes FCK at få 1-1 i Porto, mens Brugge tabte hjemme til Leicester.

Allerede i næste Champions League-runde kan FC København være tæt på at sikre sig minimum en tredjeplads i gruppe G, hvis det lykkes at besejre Club Brugge i København.

- Det ene point giver det perspektiv, at Brugge-kampen på hjemmebane i næste runde bliver en matchbold allerede. Vinder vi den, så er vi pludselig fire point foran Brugge, før de skal spille to kampe mod Porto.

- Så det er en matchbold til os og en presbold, men det bliver ikke nemt, for de slog os 4-0, sidste gang vi spillede i Parken. Den fælde skal vi ikke gå i, siger Ståle Solbakken.

Selv om det ikke skulle lykkes FCK at blive en af de to bedste i gruppen, er tredjepladsen vigtig, fordi den giver adgang til Europa Leagues 16.-delsfinaler.

Anfører Thomas Delaney nøjes med at kalde kampen mod Club Brugge 27. september i København for en sætbold.

- Vores ene point sætter os i en rigtig god position, når man også tager i betragtning, at Leicester vandt over Club Brugge. Det giver os en sætbold i næste runde, og det var det optimale, vi kunne få ud af den her runde.

- Hvis vi har fire point efter to runder, og Brugge har nul, så er vi nået rigtig langt. Så det er en sætbold i forhold til tredjepladsen, men det er ikke en matchbold, vi har, siger Delaney.

- Der bliver i hvert fald ikke mange andre hold, som kommer herned (til Porto, red.) og får point, og det skal vi være glade for at have fået, tilføjer han.