Solbakken: Vardar er et hold med stærke individualister

Tirsdag aften venter opgøret mod FK Vardar i den første af to kampe i Champions League-kvalifikationens tredje runde.

- Jeg tror, det bliver tæt, og også når man ser over de to kampe som helhed.

- Vardar er et hold med stærke individualister, men vi kender deres styrker og svagheder, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.

Nordmanden vurderer, at det kan være en fordel at spille ude i den første kamp.

- Men vi har en hviledag mindre, end hvis vi var startet hjemme om onsdagen. Til gengæld har vi så fire dage mellem kampene i næste uge.

- Tre dage mellem kampene kan nogle gange været et problem, men det kan vi forhåbentlig klare, siger han.

Solbakken lagde ikke skjul på, at varmen kan blive et tema for kampen.

- Varmen kan til gengæld godt blive noget, vi må tage hensyn til undervejs.

- Omvendt har vi før prøvet at spille i de her temperaturer, og varmen vil formentlig være lidt mindre trykkende på kamptidspunktet, der ligger to timer senere, siger Solbakken.

FCK-anfører William Kvist har lagt mærke til flere af Vardars kvaliteter.

- Vardar er et meget rutineret hold med mange landsholdsspillere, og det har vi selvfølgelig stor respekt for, når man tænker på, at vi også stadig er i en opbygningsfase.

- Jeg vil kalde dem et typisk "Balkan-hold", der er kloge og teknisk dygtige, og de er gode til at læse kampen og veksle mellem at holde på bolden og trække tiden lidt og så køre hårdt på, siger Kvist.

FCK må til kampen undvære skadede Rasmus Falk, Peter Ankersen og Tom Høgli.