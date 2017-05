Solbakken: Rivaler kan presse os i næste sæson

Det vurderer FCK-træner Ståle Solbakken, som peger på, at han skal begynde den kommende sæson uden mange af de bærende kræfter, der har været med til at vinde The Double i år.

En stor spillerudskiftning i truppen kan give rivalerne i Superligaen en større chance for at hamle op med FCK.

Solbakken skal klare sig uden stamspillerne Andreas Cornelius og Ludwig Augustinsson, som skifter til udenlandske klubber.

Derudover forventer nordmanden, at FCK sælger anfører Mathias "Zanka" Jørgensen, mens Peter Ankersen, Rasmus Falk og Nicolaj Thomsen er ude med langtidsskader.

- Så der er bedre muligheder for de andre hold i næste sæson, og det bliver meget tættere.

- Det skal vi klare at håndtere mentalt. Det bliver hårdt for os at spile mange nye spillere ind, siger Solbakken.

- Vi har taget fire pokaler i de seneste to sæsoner, og vi har spillet Champions League.

- Nu splittes vi ad og begynder forfra med et nyt hold. Næste sæson bliver et helt andet scenarie, forudser han.

Solbakken afviser, at FCK er på vej til at lade flere spillere forlade klubben.

- Dette hold toppede på en måde et år for tidligt, og vi kæmper fortsat hårdt for at holde på to-tre spillere, som meget gerne vil afsted og også har fået tilbud.

- Men nu må vi sætte en stopper. Nu skal der noget ekstraordinært til, før vi sælger flere, fastslår Solbakken.

Han mener ikke, at FCK lige efter sommerpausen vil være lige så driftsikre, som det har været tilfældet i hele denne sæson.

- Nu har vi købt en tjekkisk forsvarsspiller, som skal lære vores måde at tænke på.

- Pierre Bengtsson kommer tilbage, og alle er glade for, at Tom Høgli fortsætter. Men han skal bygges op igen efter flere fiberskader i låret, siger Solbakken.

FCK-træneren ser udfordringer i de europæiske knald eller fald-kampe, der venter i starten af den kommende sæson, hvor målet er at komme i gruppespillet i Champions League for andet år i træk.

- Vi må se, hvor hurtigt det går med de skadede spillere. Vores vigtigste kampe kommer ret hurtigt i Europa, så der skal vi være klar fra start.

- Kommer vi igennem de svære kampe, så kan vi fylde på med bedre spillere, når Ankersen og Falk kommer tilbage, forklarer Solbakken.