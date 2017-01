Serena og Venus Williams står foran et stormøde, når de to søstre tørner sammen i finalen ved Australian Open.

Søster Venus står imellem Serena og grand slam-rekord

Der står i det hele taget meget på spil, når Venus og Serena Williams står over for hinanden lørdag morgen dansk tid.

22 grand slam-sejre bliver til 23, hvis tennisstjernen Serena Williams formår at besejre sin søster i finalen i Australian Open.

Lykkedes det for Serena at vinde, så vil hun passere rekorden på 22 grand slam-sejre i single i den såkaldte Open Era, som er perioden fra 1968, hvor professionelle tennisspillere fik lov at deltage i grand slam-turneringerne.

I øjeblikket er 35-årige Serena Williams og den tidligere stjernespiller Steffi Graf begge noteret for 22 grand slam-titler.

Når Serena op på 23, så vil endnu en titel udligne 74-årige Margaret Courts rekord med 24 grand slam-titler, hvoraf de 13 blev vundet før 1968.

Serena sætter blot meget få ord på muligheden for rekorden.

- Det er, hvad det er. Som jeg har sagt fra begyndelsen, så taler jeg ikke rigtig om det mere, siger Serena Williams ifølge AFP.

En sejr til Serena vil også bringe hende tilbage på førstepladsen på verdensranglisten, som hun mistede til Angelique Kerber i fjor.

Begge dele kan 36-årige Venus Williams forpurre med en sejr - 19 år efter hun sendte sin lillesøster ud af Australian Open i anden runde, da Serena dengang debuterede i grand slam-sammenhæng.

Siden har Serena taget revanche mange gange.

I deres indbyrdes statistik i grand slam-finaler fører Serena 6-2 over Venus, mens Serena også fører 16-11 i statistikken over de to søstres indbyrdes opgør.

Venus Williams fik i 2011 konstateret den kroniske sygdom Sjögrens syndrom, der medfører træthed og muskel- og ledsmerter. Hun ligger aktuelt nummer 17 på verdensranglisten.

Selv om det kan forsvinde i Serenas imponerende statistik, så har Venus vundet hele syv grand slam-titler i single, og for Serena er opgøret også noget helt specielt.

- Efter alt hvad Venus har været igennem med sin sygdom, så kan jeg ikke lade være med at føle, at det er en vind-vind-situation for mig.

- Jeg var der (for hende, red.) i hele perioden. Vi boede sammen. Jeg ved, hvad hun har været igennem.

- Det (finalekampen lørdag, red.) er sandsynligvis øjeblikket i vores karrierer indtil nu, siger Serena Williams.