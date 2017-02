Søren Kjeldsen slider for at finde formen på PGA Touren.

Søren Kjeldsen åbner beskedent i Florida

Det er dog en forbedring i forhold til sidste uges skuffende åbning på Genesis Open, hvor Kjeldsen indledte i tre slag over par og stort set spillede sig selv ud af turneringen allerede i første runde.

Trods fremskridtet må den 41-årige nordjyde dog ærgre sig over, at han ikke formåede at følge op på en fremragende start på banen i Palm Beach Gardens, hvor han leverede tre birdies på de første fem huller.

Efter halvdelen af runden var han to slag under par, men "på vejen hjem" gik det knapt så glat. To bogeys ødelagde noget af helhedsindtrykket, og Kjeldsen måtte alt i alt nøjes med en runde i par.

Selv om man altså skal et stykke ned ad resultatlisten for finde Kjeldsens navn, har han trods alt pæne muligheder for at spille sig ind i weekendens finalerunder.

Det vil i givet fald være første gang i år, efter fire turneringer hvor Kjeldsen ikke har formået at klare cuttet.

De to amerikanere Cody Gribble og Wesley Bryan har lagt sig i spidsen efter en første runde i seks slag under par.