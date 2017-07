Sønderjyske-træner om målsætning: Vi skal overleve

- Ja, vi har skiftet meget ud, men I kan forvente et hold, der kommer ud med stor energi. De dyder, vi plejer at stå for, de er ikke blevet svækket af, at vi har skiftet ud, siger han.

Emil Scheel, Stefan Gartenmann, Mads Hvilsom, Niki Zimling og Sebastian Mielitz er de nye navne i Nørgaards trup.

Der er også blevet plads til en ny anfører i skikkelse af Marc Pedersen, efter Pierre Kanstrup er rejst til den jyske hovedstad og AGF.

Sønderjyske har fået placeringer som nummer to og seks de seneste sæsoner, men det får ikke klubben til at ændre på målsætningen for den kommende sæson i forhold til, hvad den plejer at melde ud.

- Førsteprioriteten i Sønderjyske er altid at sikre, at vi har et superligahold næste år, og det bliver det ved med at være. Målsætningen er top-10, så højt som muligt, siger træneren.

Spørgsmål: Er det ikke ved at være lidt let købt at sige hver sæson, at Sønderjyske bare skal overleve, når I har fået så fine resultater de seneste to sæsoner?

- Det er ikke fordi, vi ikke vil ende højt, men vi har også en sund og ydmyg tilgang til, at vi kun har en enkelt spiller på holdet, der var med på sølvholdet i 2016.

- Der er også noget, der hedder økonomi, ressourcer og faciliteter, hvor vi jo ligger i den kategori, som passer til vores målsætning.

- Så vi skal nok lige bygge næste bølge på, inden vi igen kan begynde at tale om at komme op blandt de øverste i Superligaen, siger Nørgaard.

Kampen mod Randers spilles lørdag klokken 18.30 på Sydbank Park.