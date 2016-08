Sønderjyske-træner forventer sejre og bedre placering

De europæiske kampe frem mod de to playoff-opgør har betydet, at programmet har været hårdt for Sønderjyske, men nu kan klubben rette fuldt fokus mod Alka Superligaen, hvor det søndag blev 1-1 hjemme mod Esbjerg

- Nu skal vi for en gang skyld prøve at træne, det vil være dejligt. Det har vi ikke gjort i halvanden måned i forhold til, at vi har spillet 13 kampe på 45 dage.

- Som vi altid har gjort, så evaluerer vi i morgen (mandag, red.) på gode og dårlige ting. Vi sætter en streg i sandet og starter fra nul. Derefter ser vi frem mod Silkeborg-kampen.

- Vi glæder os til pausen (landskampe, red.). Nu har vi sagt, vi må gøre det op her 1. september, hvor transfervinduet er lukket, og så begynder vi at komme ind i et normalt kampprogram, siger Jakob Michelsen.

Træneren forventer, at Sønderjyske går bedre tider i møde i ligaen, da man nu kan fokusere fuldt ud på den bedste danske række.

- Jeg forventer, at vi begynder at hente nogle sejre. Jeg håber, og jeg forventer, at vi bevæger os op i tabellen, siger træneren.

Han nævner, at truppen helt naturligt var mærket af at skulle spille klokken 12 søndag, efter at man havde spillet på udebane torsdag i Prag.

Jakob Michelsen accepterede søndagens 1-1-resultat hjemme mod Esbjerg, da forberedelsen bød på maveonde hos flere spillere.

- Jeg troede egentlig, at alene den prøvelse med igen at skulle spille klokken 12, efter at man har været ude at spille i Europa, var en stor prøvelse fysisk og mentalt, når man ovenikøbet har den skuffelse med sig, som det var (at tabe til Sparta Prag, red.).

- At man så lige får en halv trup, der er ude med maveonde. Nogle spillede sig igennem med det, nogle måtte udgå undervejs, og nogle måtte melde afbud. Så fik vi også prøvet det, siger Sønderjyskes træner.