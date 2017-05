Sønderjyske-træner: Sjetteplads er ikke så tosset

Sønderjyske tabte tirsdag aften 1-4 på udebane til FC Nordsjælland og har dermed reelt udspillet sin chance i Superligaens mesterskabsspil. Her ligger holdet forsat på en sjetteplads med to kampe tilbage.

- Placeringsmæssigt ligner det en sjetteplads. Det er en tangering af vores næstbedste resultat, så det er ikke så tosset endda, når man ser det over hele sæsonen, siger Claus Nørgaard.

Sønderjyske-træneren vil nu bruge sæsonens resterende to spillerunder på at arbejde frem mod den kommende sæson.

- Det er klart, at vi skal bruge de to sidste kampe på at se, om vi kan slå FC København og Brøndby og samtidig stadig bygge videre på vores spil.

- Vi havde en stor udskiftning i vinters, og derfor har vi nok at gøre med, at bruge de træninger og kampe vi kan på, at bygge op igen, siger han.

For Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen er det også vigtigt at få rundet sæsonen godt af.

Han mener, at to dårlige resultater mod Brøndby og FCK kan påvirke starten på den nye sæson negativt.

- Vi skal runde ordentligt af. Det man går på pause med, det er også nogen gange det, som man starter op med, siger sportschefen.

- Får vi to nederlag igen eller i hvert fald to dårlige præstationer, kan det også være noget af det, vi starter op med.

- Så vi skal selvfølgelig slutte ordentligt af. For os selv. Men ikke mindst for de folk, som kommer for at se os hver eneste dag, siger Haysen.

Sønderjyske møder søndag Brøndby hjemme i Haderslev, mens holdet i sidste spillerunde skal en tur til Parken, hvor FCK venter.