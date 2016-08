Sønderjyske sælger midtbanespiller til fransk klub

- Da vi forlængede kontrakten med Adama Guira sidste efterår, var vi også enige om en fælles plan for et videresalg i løbet af et års tid, siger sportschef Hans Jørgen Haysen til Sønderjyskes hjemmeside.

- Vi er glade for, at vi kunne beholde ham i sidste sæson. Men nu opstod så den rigtige mulighed for både Adama Guira og klubben, og vi var derfor også hurtigt enige om, at det så skulle være.

- Selv om vi mister en stærk spiller, så er det afgørende for vores strategi og planlægning, at både spiller og klub kan høste frugterne af den fælles indsats.

- Adama Guira har været en stor profil for klubben, og vi er derfor også glade og stolte over at han får opfyldt sine ønsker om det videre karriereforløb, og at vi samtidig får et økonomisk afkast, siger sportschefen.

Sønderjyske har til gengæld købt forsvareren Ramon Rodrigues i FC Nordsjælland.

Han nåede en enkelt sæson i Farum-klubben.