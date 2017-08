Sønderjyske-målscorer: Dejligt at få vasket nederlag af

Sønderjyskes offensivspiller Mikael Uhre udbyggede føringen kort inde i anden halvleg, og 22-årige Uhre glæder sig over, at holdet hurtigt var i stand til at vaske det seneste nederlag af sig.

- Vi spillede fantastisk godt sammen som et hold. Vi kæmpede røven ud af bukserne for hinanden for at sige det lige ud af posen.

- Det var rigtig dejligt at få vasket nederlaget af, og det var også lidt det, der var brændpunktet på bålet.

- Vi ville virkelig gerne ud og vise, at det ikke er den fodbold, vi er kendt for, og det er heller ikke det, vi vil være kendt for, siger han og hentyder til FC Helsingør-kampen.

Sønderjyske har haft ni dage på træningsbanen siden seneste kamp, og den er blevet brugt flittigt.

- Vi er gået godt til den til træning med god fysik og har lagt lidt på, og så er det egentlig bare ud og give den fuld gas på banen. Det betaler sig.

Uhre hæfter sig ved det udtryk, som han og holdkammeraterne kom med.

- Specielt vores udtryk og vores vilje til at løbe de ekstra meter for hinanden og virkelig kæmpe røven ud af bukserne. Det er det, vi skal tage med til hver kamp.

Sønderjyske møder i næste runde Lyngby på udebane.