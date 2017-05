Sønderjyske-målmand glæder sig til ny konkurrent

27-årige Mielitz har skrevet under på en kontrakt, der løber to år, og han kommer til Sønderjyske på en fri transfer.

Samtidig har klubben sagt farvel til andenmålmand Marin Skender, hvilket har fået målmandskabalen til at gå op.

Klubbens nuværende førstemålmand, Lukas Fernandes, ser frem til konkurrencen med Mielitz.

- Det er sådan, gamet er. Der skal altid være konkurrence og især på dette niveau.

- Marin (Skender, red) har kontraktudløb efter denne sæson og forlader os, siger Lukas Fernandes, der søndag holdte målet rent for tiende gang i sæsonen.

Lukas Fernandes, som tidligere har spillet for Lyngby og AGF, er opsat på at konkurrere med Mielitz i næste sæson.

- Jeg er klar på at tage konkurrencen op. Han (Mielitz, red.) har spillet Bundesliga, men det er efterhånden mange år siden.

- Han var til prøvetræning hos os i februar, men ellers har jeg ikke set særlig meget til ham, siger Sønderjyskes 24-årige målmand.

Sønderjyskes cheftræner, Claus Nørgaard, glæder sig også til konkurrencen om målmandsposten. Han fastslår, at det bliver en åben kamp om, hvem der kommer til at vogte buret for sønderjyderne i næste sæson.

- Sebastian Mielitz er købt ind til at konkurrere med Lukas Fernandes om at blive førstemålmand. Det er den bedste af de to, der kommer til at stå.

- Det er som udgangspunkt en meget åben kamp, siger cheftræneren.

Sebastian Mielitz skifter til Sønderjyske fra 2. Bundesliga-klubben Greuther Fürth. Han har tidligere spillet for Freiburg og Werder Bremen. Hos Werder Bremen nåede han 62 kampe i den bedste række.