Sønderjyske henter Silkeborg-spiller på fri transfer

- I erhvervslivet er det en uskreven regel, at det er sundt at skifte job hvert femte år.

- Jeg føler, at det rigtige tidspunkt for mig er til sommer, og det er baggrunden for min beslutning.

- Det ændrer ikke på, at jeg sætter stor pris på Silkeborg, og som sagt har jeg haft den hidtil bedste tid i min karriere her, siger Emil Scheel til Silkeborgs hjemmeside.

Han kom til Silkeborg fra AGF i 2013 og har indtil videre spillet 116 kampe og scoret 27 mål for Alka Superligaens nummer ti.

Hos Sønderjyskes sølvvindere udtrykker sportschef Hans Jørgen Haysen glæde over kontrakten med Emil Scheel, der løber i to år.

- Vi har længe haft et godt øje til Emil Scheel, som har den rette alder og erfaring med i bagagen. Han kan dermed også byde ind fra første fløjt i den nye sæson.

- Han er en uhyre løbestærk spiller, som også evner at placere sig de rigtige steder, og hertil får vi også en arbejdsom tovejsspiller.

- Emil Scheel er god til at komme til chancer via løb i feltet, langskud og også hovedstød. Vi vil derfor fokusere på, at han skal blive en endnu mere målsøgende - og scorende spiller, siger Hans Jørgen Haysen til Sønderjyskes hjemmeside.