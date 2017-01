Sønderjyske forventer hektisk transfervindue

Sønderjyskes snart kontraktfri spillere afventer situationen, men det har klubben ikke tid til at vente på.

Allerede nu har stamspillerne Marc Dal Hende og Janus Drachmann skrevet under med FC Midtjylland og skifter efter denne sæson.

- Vi skal have nogle andre ind, hvis vi ikke ved, om der er flere spillere, som er her til sommer eller for den sags skyld denne vinter. Det har vi lavet forberedelserne til.

- Så det kan godt gå hen og blive et hektisk vindue for vores vedkommende, siger Haysen.

Der er lige nu usikkerhed om seks spillere, heriblandt anfører Pierre Kanstrup, målmand Marin Skender, Johan Absalonsen og Nicolaj Madsen.

- Jeg har haft samtaler med samtlige af de spillere, der har kontraktudløb til sommer. De ved alle, hvad vi gerne vil.

- Indikationen har hverken været det ene eller det andet. Lige nu er det lidt træde-vande positionen, siger sportschefen.

Han lægger nu pres på spillerne.

- Derfor er det også, at vi som klub må sige, at nu har vi et vindue og en tidsperiode, som gør, vi kan handle. Vi kan ikke bare træde vande i den periode.

- For når vi kommer ind i februar, så kan vi ikke handle. I hvert fald ikke med kontraktbundne spillere. Så vil de træde vande indtil da, så fred være med det. Men så har vi handlet inden da.

- Det er ikke fordi, vi ikke kan lide spillerne. Men vi skal være på forkant med situationen, fastslår Haysen.

Det har hjulpet, at Sønderjyske torsdag præsenterede Claus Nørgaard som ny cheftræner.

- Træneren spiller jo også ind i spillernes valg. Nu er det blevet konkret og håndgribeligt, så derfor kan vi blive endnu skarpere på den del af det, forklarer Haysen.

Han fortæller om en gruppe spillere, der alle er spændte og klar på at komme i gang under den nye træner.

- Nu har de været hjemme og fået noget andemad og sovs, og det skal hurtigt løbes af.

- Spillerne er ligesom køer på græs. Og der er flere, der kan få en ny chance og vise sig frem under den nye træner, der skal piske køerne. Så på det plan er det kun sundt, siger Haysen.